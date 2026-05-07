町田のバスケス・バイロン「この景色を見るために、また頑張りたいです」FC町田ゼルビアは5月6日、J1百年構想リーグ第15節で横浜F・マリノスに2-0で勝利した。2点リードの後半アディショナルタイムには、栃木シティFCへの期限付き移籍から復帰したMFバスケス・バイロンが今シーズン初出場。割れんばかりの大歓声で迎えられ、「嘘みたいな光景でした」とピッチを踏みしめた。「怪我して1年ぶりくらいに帰ってきたくらいの歓声でし