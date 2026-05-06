モデルでタレントの畑野ひろ子さん（50）が2026年5月2日、自身のインスタグラムを更新。夫で、元サッカー日本代表の鈴木啓太さん（44）との夫婦ショットを披露した。「May．Jちゃんの生歌に大興奮」畑野さんは、「横浜国際映画祭の前夜パーティーに夫婦で参加させていただきました」と報告し、スーツ姿の鈴木氏との2ショットやノースリーブの黒ドレスを着こなした自身のソロショットを投稿した。「オープニングのMay．Jちゃんの生