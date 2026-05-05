スケーターより、サンリオのキャラクターをデザインした「ねむねむシリーズ」の「吸水速乾バスタオル」と「吸水速乾ヘアドライタオル」が発売された。＞＞＞ねむねむ姿のタオルをチェック！（写真13点）とろんと目を閉じた無防備な表情が愛らしい本シリーズは、毎日のバスタイムや洗顔のひとときに、ほっと一息つけるような安らぎをくれる、無防備な「ねむねむ」表情に癒やされるデザインだ。ラインナップは、「ハローキティ」「ク