ロバーツ監督が試合後に振り返った【MLB】カージナルス 7ー2 ドジャース（日本時間2日・セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場した。5打数無安打に終わり、チームは今季初の3連敗を喫した。打線が機能せず、デーブ・ロバーツ監督も「いいプレーができなかった」と渋い表情だった。好機をいかせずに5月は黒星スタートとなり、ロバーツ監督は「（不振か