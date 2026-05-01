東京都福祉局は、普段福祉に関わりのない方や若い世代にアプローチし、福祉人材の確保に繋げるキャンペーンを実施。５月１日（金）〜 ６月１日（月）17 時まで、「気づけば誰かに支えられていた-福祉のグッとエピソード-」と題して、福祉のグッとくるエピソードを募集する。 今回のキャンペーンでは、福祉サービスの利用者及びその家族などから「寄り添ってくれた」、「救われた」などの福祉職とのふれあいに関する心温まるエピソ