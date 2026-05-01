大賞は再現ドラマ化！東京都が福祉のグッとくるエピソード募集中
東京都福祉局は、普段福祉に関わりのない方や若い世代にアプローチし、福祉人材の確保に繋げるキャンペーンを実施。５月１日（金）〜 ６月１日（月）17 時まで、「気づけば誰かに支えられていた-福祉のグッとエピソード-」と題して、福祉のグッとくるエピソードを募集する。
今回のキャンペーンでは、福祉サービスの利用者及びその家族などから「寄り添ってくれた」、「救われた」などの福祉職とのふれあいに関する心温まるエピソードを募集し、都民投票により大賞などを決定。選定されたエピソードは再現ドラマ化してメディア展開し、福祉職の社会的価値を広く都民へ発信していく。
募集するのは「エピソード部門」と「ひとこと部門」の２部門で、募集期間は５月１日（金）〜 ６月１日（月）17 時まで。対象となるのは、福祉サービスの利用者及びその家族など福祉との関わりのある都内在住の方で、ひとり何点でも応募可能。
「エピソード部門」は「親にも心の余裕ができて、子供と楽しく日常を過ごせるようになった保育園でのきっかけ」や「家族介護だけでは難しい“いつも通りの毎日”を支えてくれるデイサービスの職員さんとの日々の話」、「一人ではないんだ、と感じられた職員さんの寄り添ってくれた言葉」など保育、介護、障害福祉など生活の中で福祉と関わっていた時間のエピソードを募集。
応募方法は、特設サイト上にあるオンラインフォームからで、選考委員による選考、その後都民投票（インターネット形式）によって大賞などを決定する。
なお、特典も用意されており、都民投票で大賞を受賞し動画制作（再現ドラマ化）された１名にカタログギフト20,000 円分。都民投票の対象に選ばれ、動画制作（再現ドラマ化）された１名にカタログギフト10,000 円分。都民投票の対象に選ばれた若干名にAmazonギフトカード 5,000 円分。エピソード投稿者から抽選で 20名にAmazon ギフトカード 3,000 円分が贈られる。
一方、「ひとこと部門」は福祉に関する小さな気づきを募集。応募方法は、福祉のグッとエピソードキャンペーン公式Ｘアカウント（@fukushigoodep）をフォロー＆ハッシュタグ「＃福祉のグッとエピソード」をつけて「ひとこと」を投稿するだけ。投稿者の中から抽選で30名にAmazon ギフトカード500円分が贈られる。
今回のキャンペーンでは、福祉サービスの利用者及びその家族などから「寄り添ってくれた」、「救われた」などの福祉職とのふれあいに関する心温まるエピソードを募集し、都民投票により大賞などを決定。選定されたエピソードは再現ドラマ化してメディア展開し、福祉職の社会的価値を広く都民へ発信していく。
「エピソード部門」は「親にも心の余裕ができて、子供と楽しく日常を過ごせるようになった保育園でのきっかけ」や「家族介護だけでは難しい“いつも通りの毎日”を支えてくれるデイサービスの職員さんとの日々の話」、「一人ではないんだ、と感じられた職員さんの寄り添ってくれた言葉」など保育、介護、障害福祉など生活の中で福祉と関わっていた時間のエピソードを募集。
応募方法は、特設サイト上にあるオンラインフォームからで、選考委員による選考、その後都民投票（インターネット形式）によって大賞などを決定する。
なお、特典も用意されており、都民投票で大賞を受賞し動画制作（再現ドラマ化）された１名にカタログギフト20,000 円分。都民投票の対象に選ばれ、動画制作（再現ドラマ化）された１名にカタログギフト10,000 円分。都民投票の対象に選ばれた若干名にAmazonギフトカード 5,000 円分。エピソード投稿者から抽選で 20名にAmazon ギフトカード 3,000 円分が贈られる。
一方、「ひとこと部門」は福祉に関する小さな気づきを募集。応募方法は、福祉のグッとエピソードキャンペーン公式Ｘアカウント（@fukushigoodep）をフォロー＆ハッシュタグ「＃福祉のグッとエピソード」をつけて「ひとこと」を投稿するだけ。投稿者の中から抽選で30名にAmazon ギフトカード500円分が贈られる。