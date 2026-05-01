聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第33弾は「トランジション」だ。――◆――◆――攻撃から守備、あるいは守備から攻撃へと局面が切り替わる瞬間と、その一連のプロセスを指す。試合はボール保持の有無によって絶えず攻撃と守備のフェーズが移行するが、その繋ぎとなるトランジションの質とスピードが、現代サッカーにおいては結果を左右する決定的な要素となって