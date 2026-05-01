【今さら聞けないサッカー用語：トランジション】単なる「切り替えの速さ」ではない。複数の要素を瞬時に制御する能力
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第33弾は「トランジション」だ。
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攻撃から守備、あるいは守備から攻撃へと局面が切り替わる瞬間と、その一連のプロセスを指す。試合はボール保持の有無によって絶えず攻撃と守備のフェーズが移行するが、その繋ぎとなるトランジションの質とスピードが、現代サッカーにおいては結果を左右する決定的な要素となっている。
かつては攻撃と守備が明確に分離して語られることも多かったが、プレー強度が重視される現代サッカーにおいては両者を連続的に捉え、その接続部分であるトランジションの設計が戦術の中核に位置づけられている。
トランジションは大別して２つに分かれる。１つはボールを失った直後の「攻→守」の局面であり、もう１つはボールを奪った直後の「守→攻」の局面だ。
前者では、相手に前進の時間とスペースを与えないのが最優先となる。そのため、多くのチームがボールロスト直後に即時奪回を狙うアクション型の守備を組み込んでいる。
ボールに近い選手から連動して圧力をかけることで相手の攻撃の芽を摘み取り、同時に高い位置で攻撃を再開する契機を生み出す。
ここではボールに直接アプローチする選手の強度だけでなく、周囲の誰がどの方向にポジションを取り、制限をかけるかの共有が重要になる。
「守→攻」のトランジションでは、相手の守備が整っていない時間を逃さず、一気に前進する攻撃方向の判断と実行力が求められる。
相手の背後を一気に狙うカウンターは典型的だが、たとえ守備の人数が確保されていても、トランジションから素早く前にボールを運ぶことで、守備のズレをそのまま利用するのも可能だ。
こうした局面では、前線の選手の動き出しだけでなく、後方の選手がどれだけ素早く正確に前線へパスを供給できるかも重要だ。また、単純な速攻だけでなく、一度ボールを落ち着かせてポゼッションに移行するかどうかの判断も含めて、トランジションの質と言える。
戦略的に重要なのは、トランジションが偶発的な切り替えではなく、事前に設計された形であることだ。攻撃時のポジショニングはボールロスト後の守備移行を見越して配置され、守備時の立ち位置はボール奪取後の攻撃開始をスムーズにするために整えられる。良質なトランジションは攻守どちらかではなく、両局面の相互作用によって生まれる。
トランジションとは、単なる「切り替えの速さ」を意味する言葉ではない。時間やスペース、数的関係など、複数の要素を瞬時に制御する能力であり、チームの戦術理解度と組織力を映し出す指標にもなる。現代サッカーにおいては、この局面をいかに優位に進めるかが、試合の流れそのものを支配する鍵となる。
文●河治良幸
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攻撃から守備、あるいは守備から攻撃へと局面が切り替わる瞬間と、その一連のプロセスを指す。試合はボール保持の有無によって絶えず攻撃と守備のフェーズが移行するが、その繋ぎとなるトランジションの質とスピードが、現代サッカーにおいては結果を左右する決定的な要素となっている。
トランジションは大別して２つに分かれる。１つはボールを失った直後の「攻→守」の局面であり、もう１つはボールを奪った直後の「守→攻」の局面だ。
前者では、相手に前進の時間とスペースを与えないのが最優先となる。そのため、多くのチームがボールロスト直後に即時奪回を狙うアクション型の守備を組み込んでいる。
ボールに近い選手から連動して圧力をかけることで相手の攻撃の芽を摘み取り、同時に高い位置で攻撃を再開する契機を生み出す。
ここではボールに直接アプローチする選手の強度だけでなく、周囲の誰がどの方向にポジションを取り、制限をかけるかの共有が重要になる。
「守→攻」のトランジションでは、相手の守備が整っていない時間を逃さず、一気に前進する攻撃方向の判断と実行力が求められる。
相手の背後を一気に狙うカウンターは典型的だが、たとえ守備の人数が確保されていても、トランジションから素早く前にボールを運ぶことで、守備のズレをそのまま利用するのも可能だ。
こうした局面では、前線の選手の動き出しだけでなく、後方の選手がどれだけ素早く正確に前線へパスを供給できるかも重要だ。また、単純な速攻だけでなく、一度ボールを落ち着かせてポゼッションに移行するかどうかの判断も含めて、トランジションの質と言える。
戦略的に重要なのは、トランジションが偶発的な切り替えではなく、事前に設計された形であることだ。攻撃時のポジショニングはボールロスト後の守備移行を見越して配置され、守備時の立ち位置はボール奪取後の攻撃開始をスムーズにするために整えられる。良質なトランジションは攻守どちらかではなく、両局面の相互作用によって生まれる。
トランジションとは、単なる「切り替えの速さ」を意味する言葉ではない。時間やスペース、数的関係など、複数の要素を瞬時に制御する能力であり、チームの戦術理解度と組織力を映し出す指標にもなる。現代サッカーにおいては、この局面をいかに優位に進めるかが、試合の流れそのものを支配する鍵となる。
文●河治良幸
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