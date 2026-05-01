トランプ米大統領とネタニヤフ・イスラエル首相。少なくともこのふたりは「神の戦士」なのかもしれない（写真：ゲッティ＝共同）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分析官、同志社大学客員教授の佐藤優氏が、オシント(OSINT Open Source INTelligence：オープンソースインテリジェンス、公開されている情報)を駆使し