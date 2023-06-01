視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ ©️ABCテレビ 石田靖探偵の調査した『人見知りおっさん 人生初の野球』は、大阪府の男性（42）から。私は、野球観戦が大好きな42歳のおっさん。が