視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

石田靖探偵の調査した『人見知りおっさん 人生初の野球』は、大阪府の男性（42）から。私は、野球観戦が大好きな42歳のおっさん。が、今まで“仲間”と野球をしたことは一度もない。中学では学校に野球部がなく、高校も推薦でしか野球部に入れない学校だったため、野球をすることを泣く泣く断念した。今でも高校野球を見ると、羨ましいと思ってしまい、野球をしたいという情熱は衰えることなく、毎日一人で素振りを200回以上している。どうか、野球が大好きで夢を諦められないおっさんに、野球の試合を経験させてもらえないだろうか。試合で活躍して、チームの仲間と喜びを分かち合う…そんな瞬間を味わってみたい。ヒットを打ってベンチでもみくちゃにされたり、守備でダブルプレーなんかもしてみたい、というもの。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

依頼者はキャッチボールもしたことがないうえ、人見知りな性格だが、野球をやりたい一心で依頼を寄せたという。そこで、清原和博も輩出した名門「岸和田リトルリーグ」の門を叩く。と、しっかり者のヒナタ君（10）が新人おじさんを担当。ここから人生初のキャッチボール、遠投、守備練習、打撃練習と次々メニューをこなしていく。意外にも野球センスはいいようで２塁打も放つが、この時点で、もはやクタクタ。すると、貝塚リトルリーグを相手に練習試合が始まった。野球初心者おじさんは、長年の夢を叶えることができたのか？！

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

5月1日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、エース探偵の『逆上がりできないと卒業できない！』、せいや探偵の『「うさぎマンボ」をきれいに食べたい』など、様々な依頼を解決した。