29日に放送されたTBS系のバラエティー番組「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」の内容が物議を醸している。この日、放送の「どうなの会」は2時間スペシャルで中盤には人気企画であるお笑いコンビ「Wエンジン」チャンカワイによるダイエット検証が行われた。 テーマは「オリーブオイルの驚きパワー」で、一般的にサラダ油よりも「ヘルシーで太りにくい」とされているオリーブオイル