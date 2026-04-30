初の連続ドラマ主演という新たな挑戦に、楽しみながら向き合っている宮舘涼太さん。撮影中の雰囲気づくりや仲間とつくる楽しさ、お気に入りのインテリアにまつわるエピソードを伺いました。「今まで観たことのない新しいラブコメです」この日の撮影コンセプトは、“舘様”の優雅なカフェタイム。エレガントにポーズや表情を変える姿に、さすが！と感嘆の声が上がります。現在、宮舘涼太さんはドラマ『ターミネーターと恋しちゃっ