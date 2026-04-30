新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月28日（火）夜10時より「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第１話を放送した。 本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか