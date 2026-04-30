歌手でタレントの研ナオコが27日、オフィシャルブログを更新。静岡県の「しずおか観光大使」を今年も務めることを報告した。 この日、研は「懐かしい」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「私の生まれた静岡県のしずおか観光大使」と切り出し、「改めて今年も務めさせていただきますので、宜しくお願い致します」と報告。「しずおか観光大使」と記された委嘱状の写真とともに、地元・静岡への思いをにじませた。 さらに、