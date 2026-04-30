記事ポイント大阪・中崎町を拠点とするGaku株式会社が、コーポレートサイトのリニューアルとAI支援サービスを同時リリースDX支援・地方創生・インバウンド・和文化アートの4事業に加え、AI支援を第5の柱として正式スタート自社の全事業現場で実証した生成AI活用ノウハウを、製造業をはじめとする日本企業へ本格提供大阪府大阪市北区中崎に本社を置くGaku（代表取締役社長：河合 真志）が、2026年4月18日にコーポレートサイトの全面