精密鋳造メーカーのキャステム（広島県福山市）が、人気漫画「キン肉マン」の主人公のキン肉マンと「悪魔超人」のブラックホールのペン立てを4月29日午前10時から発売します。【えっ！】歯ブラシ立てでもかわいいじゃん！あなたは、どう使う？ブラックホール＆キン肉マンのペン立てをもっと見る！同社によると、ブラックホールは、四次元空間へと通じ、一度吸い込まれたものは脱出できないとされる「顔の穴」。一方のキン