神山町の「上分 花の隠里」ではツツジの花が今、見ごろを迎えています。約5000株のツツジが生み出す色とりどりの絶景を、佐々木さんが取材しました。 （佐々木気象予報士）「神山町上分に来ています。鮮やかな緑が目に飛び込んできました」「新緑の季節です。私の目の前には朱色のツツジが咲いています。斜面一面色とりどりのツツジ」 （佐々木気象予報士）「ここは『上分 花の隠里』、昔は蚕を育てるために桑の木を