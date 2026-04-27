イオンシネマ津田沼 South イオンエンターテイメントは、全6スクリーンを備えたシネマコンプレックス「イオンシネマ津田沼 South」を、7月に開業する。1番スクリーンにDolby Atmosを導入したほか、全スクリーンにレーザープロジェクターを採用している。住所は千葉県習志野市津田沼 1-10-30。 2026年3月に開業した京成松戸線・新津田沼駅直結の大型商業施設「イオンモール