EarFun Technologyは、オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2（イヤーファン・クリップ・ツー）」を発売する。新開発のドライバーには 12mm径チタンコーティング振動板を採用、オープンイヤー構造を生かしたクリアで緻密なサウンドにくわえ、改良をくわえた「C型ブリッジ」による快適な装着性を提供する。■チタンコーティング振動板搭載の新開発ダイナミックドライバー12mm径チタンコーティング振動板と