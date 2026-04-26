ESSEonlineで2026年3月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。生活に余裕をもたせるための「節約」なのに、なぜか心の余裕が減ってしまう…そんな経験はありませんか？ 「以前の私は、“節約しなきゃ”という気持ちが強すぎて、心まで貧しくなっていたように思います」と語るのは、浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさん。今回は、みさきさんが