ディズニーキャラクターと一緒に、これからのおでかけを快適に楽しめるアイテムが登場。暑さ対策にぴったりのアイテムをディズニーストアで順次発売中だ。＞＞＞暑さ対策にぴったりのアイテムをチェック！（写真17点）ディズニーストアから、暑い日のおでかけを心地よく楽しめるアイテムが登場。ラインナップは、 暑さ対策の定番ハンディファンをはじめ、キャラクターモチーフの耳付きフレームがキュートなファッション用グラス、