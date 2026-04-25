大谷は投打同時出場で6回無失点の好投日本のスーパースターと、日本のスーパークリエイターが“共演”した。ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回無失点7奪三振の好投を見せた。実は、この試合では日本の超大物も観戦。米ファンも仰天している。大谷は初回にピンチを招いたが、これを凌ぐと11者連続アウトに仕留めた。6回2死二、三塁の最大の山