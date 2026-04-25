大谷は投打同時出場で6回無失点の好投

日本のスーパースターと、日本のスーパークリエイターが“共演”した。ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回無失点7奪三振の好投を見せた。実は、この試合では日本の超大物も観戦。米ファンも仰天している。

大谷は初回にピンチを招いたが、これをしのぐと11者連続アウトに仕留めた。6回2死二、三塁の最大の山場はスイーパーで空振り三振。雄叫びをあげて気合いを前面に出した。しかし降板後に勝ち越しを許し、“打者・大谷”は5打数無安打。連続出塁記録は「53」でストップした。

大谷がマウンド上で躍動した一戦。内野席で観戦していた日本の大物がいる。「メタルギア」シリーズなどを手がけたゲームクリエイターで実業家の小島秀夫氏だった。自身のX（旧ツイッター）を更新し、三塁側の内野席付近にいたことを報告。大谷が打席に立った場面をカメラに収めて公開していた。

「小島監督、ドジャース観戦してたんかーい！」「小島監督がGiants vs Dodgersの試合を観に行かれてる 先発は大谷さん」などと日本のファンが反応したことはもちろん、海外ファンに人気の小島氏だけあって英語の反応が殺到した。

「私のGOATのコジマはドジャースファンだったのか」「コジマがベイにいたのか」「GOATがドジャースファン！」「ヒデオ・コジマがいたのにその機会を逃すなんて……」「コジマがいたのか涙」「コジマが来てるの!?」「コジマ！」などと驚きと、その場に出会えなかったことを嘆くファンが多かった。（Full-Count編集部）