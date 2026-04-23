日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品「グリマスシェイク」を4月27日から期間限定で販売します。【えぇー！】サイズ違いでグリマスのデザインが異なるの！？比較写真も公開！プレゼントで当たる“グリマスカップ”も同商品は、おっちょこちょいな性格で、紫のボディーと眠たげな表情、太い眉毛がトレードマークのキャラクター「グリマス」の大好物「マックシェイク」シリーズの一品。グリマスを象徴する紫色の見