福島圭音がDeNA戦で神走塁を披露した阪神の福島圭音（けいん）外野手が21日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦で、衝撃の走塁を披露し、敵地を騒然とさせた。一塁から単打で一気に本塁に生還するスピードを見せ、ファンも「初めて見た」と唖然としている。2回2死から福島は左前打で出塁。続く坂本の打席で2度牽制を受けるなど、警戒されているなか、果敢にスタートを切った。その投球を坂本は左翼の右に落ちる安打に。左翼の勝