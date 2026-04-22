福島圭音がDeNA戦で神走塁を披露した

阪神の福島圭音（けいん）外野手が21日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦で、衝撃の走塁を披露し、敵地を騒然とさせた。一塁から単打で一気に本塁に生還するスピードを見せ、ファンも「初めて見た」と唖然としている。

2回2死から福島は左前打で出塁。続く坂本の打席で2度牽制を受けるなど、警戒されているなか、果敢にスタートを切った。その投球を坂本は左翼の右に落ちる安打に。左翼の勝又は体勢を崩したが、すぐに送球した。

しかし、迷わず三塁を回っていた福島は一気にホームイン。勝又からの返球を受けた中継の林は本塁へ投げるのを諦めるほどのスピードだった。

昨季のウエスタン・リーグで33盗塁でタイトルを獲得した24歳の韋駄天。DAZNも公式X（旧ツイッター）に「速すぎるにもほどがある 福島圭音が一塁から爆速ホームイン」と投稿した。

これにはファンも「打球落ちる頃には二塁回ってて草」「単打で一塁からのホームインは初めて見た」「スタート切ってるとは言え速すぎやろ」「一塁ランナーが単打でホームイン」「大化けある」「赤星のかほりがする」「脳内バグった」などと驚嘆していた。（Full-Count編集部）