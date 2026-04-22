菊池タクト氏が解説…確実な逆シングル捕球→スムーズに送球に繋げるドリル小中学生が苦手意識を持つ「逆シングル（バックハンド）」。三遊間の深い打球や鋭いゴロなどに対し、捕るだけで精一杯になり、送球が間に合わなかったり体勢を崩したりするケースは多い。しかし、ソフトバンクでプロ選手への指導実績も持つ野球スキルコーチの菊池タクトさんは、「バックハンドこそ、最もグラブを自由に操作でき、スムーズに送球へ繋げら