菊池タクト氏が解説…確実な逆シングル捕球→スムーズに送球に繋げるドリル

小中学生が苦手意識を持つ「逆シングル（バックハンド）」。三遊間の深い打球や鋭いゴロなどに対し、捕るだけで精一杯になり、送球が間に合わなかったり体勢を崩したりするケースは多い。しかし、ソフトバンクでプロ選手への指導実績も持つ野球スキルコーチの菊池タクトさんは、「バックハンドこそ、最もグラブを自由に操作でき、スムーズに送球へ繋げられる技術」と断言する。

菊池さんが重視するのは、捕球の瞬間のグラブの出し方ではなく、そこに至るまでの「予備動作」だ。捕る前から待ち構えてしまうと、不意にバウンドが変わった際に体が動かず、対応できない。正しい予備動作は、打球に近づき足をクロスさせてバウンドを見定めてから、捕球の瞬間に一気に体を開くこと。このステップこそが、簡単に逆シングルで捕球でき、スムーズに送球へ繋げる鍵になる。

具体的な練習法として、地面に「足の位置」の目印を置くドリルを推奨している。ショートの守備位置から三遊間へ動くイメージで、足をクロスさせた地点と、一塁へ投げるために踏み出す地点に円を描く。その円の間を狙って2バウンドでボールを投げてもらい、ステップのリズムと捕球を一致させるのだ。

「バックハンドは腕を外に振っていく動き。実は正面で捕るよりも、前にグラブを出していく動きを大きく取れるため、バウンドを合わせるのに適しているんです」。バウンドを見極め、捕った瞬間に送球姿勢が完成している。この一連の流れをマスターできれば、逆シングルはエラーのリスクを高める捕球ではなく、アウトを奪うための最大の武器へと変わる。

菊池さんの「積極的に逆シングルを使えるようになってほしい」という言葉の裏には、正しい予備動作を身につければ、守備範囲は飛躍的に広がるという確信がある。捕球する足元のリズムから見直すことで、子どもたちの守備センスは劇的に進化するはずだ。（First-Pitch編集部）