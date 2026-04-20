ディアスは8回に1死も取れずに3失点【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）ドジャースのエドウィン・ディアス投手は19日（日本時間20日）、敵地・ロッキーズ戦の8回から6番手として救援し、1死も取れずに3失点で降板となった。11日（同12日）の本拠地・レンジャーズ戦以来9日ぶりの登板で結果を出せず。デーブ・ロバーツ監督は「8日間投げていなかったので、確かに錆びつきはあったと思う。セーブ機会では