明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節が19日に行われ、ガンバ大阪とファジアーノ岡山が対戦した。AFCチャンピオンズリーグ2決勝進出を決めて帰国したG大阪と、守備崩壊で3連敗中の岡山が対戦。立ち上がりは岡山が積極的に攻めると、5分に先制する。小倉幸成の左コーナーキックから木村太哉がヘディングシュートを叩き込み、3試合連続ゴールを記録した。追いかける展開となったG大阪は26分に試合を振り出しに戻