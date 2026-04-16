本拠地・メッツ戦で5年ぶりに投手専念、背番号42で初登板【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦に先発登板し、今季2勝目の権利を手にした。5年ぶりに投手専念し、5回まで2安打1失点と好投。連続イニング自責点ゼロの日本人先発記録も樹立した。上々の立ち上がりだった。初回、先頭・リンドーアを98マイル（約157.7キロ）で空振り三振に