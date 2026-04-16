メンドーサ監督が試合前に大谷について言及【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）メッツは15日（日本時間16日）、敵地で行われるドジャース戦で大谷翔平投手と対戦する。試合前、カルロス・メンドーサ監督は、投手専念での起用となった大谷について言及。「とても楽になるよ！」とニヤリと笑い、ドジャースでは初の“投手専念”となった大谷について語った。今季3度目の先発マウンドとなる大谷について、