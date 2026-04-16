メンドーサ監督が試合前に大谷について言及

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）

メッツは15日（日本時間16日）、敵地で行われるドジャース戦で大谷翔平投手と対戦する。試合前、カルロス・メンドーサ監督は、投手専念での起用となった大谷について言及。「とても楽になるよ！」とニヤリと笑い、ドジャースでは初の“投手専念”となった大谷について語った。

今季3度目の先発マウンドとなる大谷について、敵将は「（大谷の）レパートリーはわかっている」と攻略に自信をのぞかせた。「（バッテリーは）ストライク先行できて、そのあと（ボール球を）振らせようとする。大事なのは積極性だけでなく、球を捉えることだ。積極的にいくということは、全球振ることではない。序盤のカウントでは、（狙い球を）絞りたい」と対策を明かした。

開幕から二刀流出場を続けていたが、13日（同14日）のメッツ戦で右肩付近に受けた死球の影響を考慮し、この日はドジャース打線から外れた。メンドーサ監督は大谷に与えた死球について「死球を受けたけど、彼はタフだ。そうだろ？」と発言。「（死球後も）出場し続けて、昨日もプレーし今日も登板する」と強気とも思えるコメントを続けた。

記者から投手専念になったことについて聞かれた際は「彼の負担を管理しているのだと思う。分からないけれど。（死球を受けた）けど、今日は投げる」と持論を展開。そのうえで敵将は大谷を「最高の選手の1人だ」と称賛し、「打線には名を連ねていないけど、先発するから準備ができていないといけない」と語り、“大谷攻略”に意欲を見せた。（Full-Count編集部）