川口は育成ドラフト6位入団の2年目右腕ソフトバンクは15日、川口冬弥投手が佐賀市内の病院で、右肘内側側副靭帯再建術および、関節クリーニング術（TJ手術）を受けて無事終了したと発表した。競技復帰まで12か月の見込みで、今季中の復帰は絶望的となった。川口は2024年育成ドラフト6位で入団。プロ1年目の昨季、6月に支配下登録され1軍で5試合に登板。6イニングを投げて防御率0.00と結果を残した。しかしオフに球団から、来季