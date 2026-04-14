開幕1軍を外れる…三笠GM「起用方針についての協議中」ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が14日に選手登録されることが分かった。球団を通して三笠杉彦GMがコメントを発表。「起用方針について、双方合意した」ことが明かされた。オスナは今年の開幕1軍のメンバーから外れた。オープン戦では8試合に登板して0勝1敗、防御率4.50。登板したイニングはすべて7回か8回で、9回での起用は1度もなかった。三笠GMはオスナについて「