昨季は35盗塁の周東が3年連続でタイトルを獲得プロ野球は14日から2回り目の対戦に入る。5カードを消化し、セ・リーグは阪神、パ・リーグはソフトバンクと昨季王者がともに首位を走っているが、個人成績では“異変”も起きている。パ・リーグの盗塁ランキングを見てみると、トップはわずか「2」。昨季35盗塁で3年連続となるタイトルを獲得した周東佑京外野手（ソフトバンク）や、西川史礁外野手（ロッテ）、宗佑磨内野手（オリ