岡本和真を苦しめるMLB投手の変化球攻め…データが明かす課題ブルージェイズ・岡本和真内野手が苦しんでいる。11日（日本時間12日）時点で13試合に出場し、打率.220、2本塁打、3打点、OPS.651。低迷する数字からもメジャーの壁を痛感しているのが見てとれる。岡本の当たりが止まった原因はなにか、データをもとに紐解いてみる。MLB公式サイトのデータサイト「ベースボール・サバント」を見ていくと、岡本の持ち味である長打力