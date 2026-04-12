西武は林安可の来日初アーチでサヨナラ勝利12日、パ・リーグ公式戦3試合が行われた。楽天は4-0でオリックスを完封した。5回に小郷裕哉外野手の適時打で先制すると、8回には辰己涼介外野手の1号2ランなどでリードを広げた。先発の瀧中瞭太投手は7回途中まで2安打無失点に抑え今季初勝利。2番手以降は田中千晴投手、西垣雅矢投手、藤平尚真投手の継投で完封リレーを完成させた。オリックス先発のショーン・ジェリー投手は6回1失点