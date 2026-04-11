非正規女性は婚活で不利と言われることがある。本当なのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「時給1400円の保育士（34歳）が年収1200万円のハイスペック男性のプロポーズを射止めた。大切なのは、学歴でも年収でも見た目でもない。婚活で大切なのは“2つの武器”を持つことだ」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談者のエピソードには変更や修正を加えている写真＝iStock.com／78i