本拠地・レンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス） ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地のレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合ぶりとなる4号本塁打は飛び出すか。8日（同9日）の敵地・ブルージェイズ戦では「1番・投手」で投打同時出場し、6回4安打1失点と好投した。勝利投手の権利を持って降板したが、救援投手が