レンジャーズのシティコネクトユニホームに辛口評価情熱の赤を全面に押し出したデザインだが、米メディアの評価は芳しくなかった。MLBは9日（日本時間10日）、レンジャーズが今季から着用する「シティコネクトユニホーム」を公開。シンプルすぎるデザインに「華やかにする方法はなかったのか」などと疑問の声が目立った。MLB公式SNSで8球団の「シティコネクトユニホーム」が公開された。斬新な仕掛けを採り入れたユニホームが