東京ドーム■巨人 ー ヤクルト（10日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が10日、ヤクルト戦の7回に特大の3号ソロを放った。打球は右翼バルコニー席まで届く一発となった。1点リードの7回、先頭で入った第3打席で相手先発・吉村の直球を完璧に捉えた。引っ張った打球はぐんぐん伸び、パルコニー席へ飛び込んだ。飛距離は129.8メートル。巨人ファンで埋まる東京ドームは大歓声に包まれた。キャベッジは今季初の5番