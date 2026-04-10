Rokid日本総代理店として日本市場展開を担当するフューチャーモデル株式会社は、2026年4月8日（水）に東京都内で開催されたAIサミット「AGI HORIZON: Tokyo 2026」および、同日夜に実施された開発者向けWorkshopに参画した。本取り組みでは、昼のサミットと夜のWorkshopを連動させることで、「知る」から「使う・創る」までを一貫してつなぐ導線を構築し、業界・ユーザー双方から高い関心と具体的な反響を得る結果となった。■AIサ
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