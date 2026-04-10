毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第2話のあらすじと先行カットが公開された。またノンクレジットのオープニング映像とエンディング映像も公開された。『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込