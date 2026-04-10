渓谷を泳ぐ色とりどりの鯉のぼりが、2026年も三好市山城町の大歩危峡にお目見えしています。春の風を受けながら、渓谷を気持ちよさそうに泳ぐ鯉のぼり。船くだりの遊覧船を運航している「大歩危挟まんなか」では、観光客に楽しんでもらおうと、毎年この時期に鯉のぼりを飾り付けています。長さ約120メートルの3本のワイヤに取り付けられた鯉のぼりの数は75匹。この日は、たくさんの外国人観光客が遊覧船から、色とりどりの鯉