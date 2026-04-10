元西武の杉本氏が振り返る初の日本シリーズ西武などで活躍した杉本正氏（野球評論家）は、プロ2年目（1982年）にリーグ優勝と日本一を経験したが、中日との日本シリーズでは悔しい思いをしたという。第2戦（10月24日、ナゴヤ球場）で先発したが、6点リードの4回途中で交代。「4回裏2アウト、走者を（2人）出していましたけど、代打に（右打者の）大島（康徳）さんが告げられたところで降板になったんです。大差で勝っていたのに