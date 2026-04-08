7回無死満塁のピンチを無失点で切り抜けたベシア【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント） 山本由伸投手を救った“神救援”が話題となっている。ドジャースのアレックス・ベシア投手が7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦で、無死満塁のピンチを無失点で抑える好救援。絶体絶命の場面での見事な火消しに、日米のファンから「最高に頼りになる男」などと称賛の声が集まっている。緊迫した場