前田健太は7日の試合、4回途中に降板していた8日のプロ野球公示で、楽天は前田健太投手の登録を抹消した。前田は7日の日本ハム戦で先発するも、4回に右足の違和感で緊急降板。試合後、球団は「右ふくらはぎのつり」と発表していた。楽天で2度目の先発マウンドに上がった前田を、アクシデントが襲ったのは4回。日本ハム田宮の打席途中で右足を痛めて降板した。カウント2-0になったところで違和感に気付いたトレーナーが一度駆け