ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』が話題だ。2026年3月26日、27日に“江戸青春篇”のTBSでの2夜連続放送後、U-NEXTでその後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”を独占配信。U-NEXT国内ドラマデイリーランキングでは1位・2位を独占し、関連コンテンツまでランキング上位に入る盛り上がりを見せている。ここでは作品の魅力と豪華キャストの見どころ、そしてTVerの無料配信を含めた視聴ガイドをお届けする。【画像】キャストビジュアル